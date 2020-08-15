В Шахтах третьи сутки ищут пропавших подростков

В Ростовской области разыскивают двух подростков. Фото: ГУ МВД

В Ростовской области разыскивают двух пропавших детей.

13-летние Лилия Александровна Ермакова и Иван Андреевич Симухин вышли из дома в городе Шахты 12 августа и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Отчаявшиеся родители подростков обратились за помощью в полицию. Правоохранители уже начали поиски школьников.

Девочке на вид 13-14 лет, рост ее около 150-155 см. Школьница среднего телосложения с русыми волосами и стрижкой «Каре», голубыми глазами. На момент исчезновения была одета в серую кофту с розовым капюшоном, черные лосины и белые кроссовки. При себе у нее был рюкзак черного цвета и камуфляжный костюм.

Мальчику также на вид 13-14 лет, рост его около 155-160 см. Подросток среднего телосложения с русыми волосами и серыми глазами. На момент исчезновения был одет в белую футболку с рисунком на груди, синие шорты с салатовыми полосками по бокам и черные кроссовки.

- Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 23-69-16, 297-290, 297-214, 8-920-784-21-98, 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка.

13-летняя Татьяна взяла с собой только рюкзак.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!