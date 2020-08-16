Ростовчанка Виктория Лопырева улетела в Турцию на частном самолете

Виктория Лопырева улетела в Турцию на частном самолете. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам о полете на частном самолете.

Девушка воспользовалась услугами частной авиакомпании для перелета в Турцию. Модель выложила в своем аккаунте Инстаграм снимок из салона самолета. Красавица-блондинка в черно-розовом костюме была запечатлена на фото на белом сидении. Виктория удобно расположилась в кресле, взобравшись на него с ногами.

- Даваи те каждыи напишет любимые строки о полете и парочку лучших получат пять тысяч рублей, - написала модель.

Многие подписчики решили присоединиться к конкурсу.

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Известной модели и телеведущей исполнилось 37 лет.

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