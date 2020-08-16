В Ростове дерзкий автохам парализовал движение трамваев

Автохам перегородил дорогу трамваям в Ростове. Фото: соцсети

В центре донской столице один из автолюбителей парализовал движение трамваев.

Водитель белого внедорожника припарковался прямо на трамвайных путях на пересечении проспекта Буденновского и улицы Станиславского. А сам он ушел по своим делам, не оставив на лобовом стекле даже номера телефона.

О произошедшем рассказали горожане в одном из ростовских пабликов соцсети. Очевидцы также приложили снимки, чтобы публика, так сказать, знала своих "героев" в лицо.

- Собралась пробка, прибыли сотрудники полиции. Владелец автомобиля появился только через 30 минут, - написал автор поста.

Ростовчане не смогли удержаться от комментариев по этому поводу и резко высказались в адрес водителя. Кто-то и вовсе посчитал, что машину надо было эвакуировать, чтобы проучить автохама.

«На штрафстоянку как минимум надо было, а хозяина заставить оплачивать простой электротранспорта. А если его отпустили, тогда даже не знаю, как комментировать», - написал один из местных жителей.

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Водитель не оставил даже номера телефона на лобовом стекле.

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