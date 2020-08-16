В Ростовской области от коронавируса скончались еще три человека

В Ростовской области от коронавируса умерли три человека Фото: "КП" Архив

В донском регионе количеств жертв коронавируса неуклонно растет.

Только за минувшие сутки в Ростовской области скончались еще три человека. Такие результаты дало патолого-анатомическое вскрытие. Все погибшие имели сопутствующие заболевания.

- Это 61-летний мужчина с заболеваниями органов кровообращения и сахарным диабетом; 67-летняя женщина с заболеваниями органов кровообращения; 78-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 287 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области еще шесть человек скончались от коронавируса.

Таким образом, количество летальных исходов достигло 284 человек.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!