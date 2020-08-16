В донской столице парень едва не утонул на Зеленом острове

В Ростове в одном из водоемов едва не утонул молодой человек Фото: "КП" Архив

В одном из ростовских водоемов едва не утонул молодой парень.

Инцидент произошел еще 8 августа вечером на Зеленом острове. Молодой человек спрыгнул с понтонного моста, соединяющего Ростов-на-Дону и территорию отдыха. Но он угодил в сильное течение, которое сразу начало его уносить и из-за этого он начал тонуть. К счастью, его сразу заметили спасатели, проплывающие рядом.

- Потерпевшего вытащили и доставили в подразделение, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. - В результате ЧП парень не пострадал.

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От медицинской помощи все пострадавшие отказались.

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