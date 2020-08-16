Крупный ландшафтный пожар в Ростовской области тушили около шести часов

В Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области по неизвестной причине вспыхнул сухой камыш.

Инцидент произошел сегодня, 16 августа, около половины первого дня в Аксайском районе. Сухая и ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. Пламенем были охвачены около тысячи квадратных метров. К счастью, угрозы населенным пунктам не было. Очевидцы вызвали к месту происшествия пожарных.

В тушении огня принимали участие 20 человек личного состава, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Локализовать возгорание огнеборцам удалось только к пяти часам вечера. Полостью потушить огонь пожарные смогли только в 18:22.

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