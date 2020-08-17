В Ростовской области все еще сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности

В Ростове сохраняется чрезвычайная пожароопасность Фото: "КП" Архив

В Ростовской области снова ожидается пожароопасность пятого класса. Она будет сохраняться с 16 по 19 августа. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Высокая вероятность возгорания сохранится практически во всем донском регионе: в Чертковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Каменском, Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Константиновском, Усть-Донецком, Зерноградском, Кагальницком, Егорлыкском, Зимовниковском, Дубовском, Орловском районах и Приазовье. А с 18 по 19 августа – в Ростове-на-Дону.

Горожанам посоветовали воздержаться от разведения костров, а именно разжигать мангалы, костры, а также палить сухую траву и камыши.

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В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Спасатели порекомендовали воздержаться от разведения костров.

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