Невнимательного сбил в Ростове местный житель на иномарке

В Ростове местный житель на иномарке сбил пенсионера Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донской столице неосмотрительный пенсионер попал под колеса иномарки.

Инцидент произошел вчера, 16 августа, на проспекте Михаила Нагибина. По предварительным данным, 61-летний пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, а водитель Hyundai Accent не успел затормозить и сбил мужчину.

- Его с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В Ростове неосмотрительный пенсионер оказался под колесами иномарки.

Водитель не успел затормозить перед выскочившим на дорогу старичком.

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