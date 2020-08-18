В донской столице расселили 30 аварийных многоэтажек

В Ростове расселяют аварийные дома Фото: "КП" Архив

В Ростове были полностью расселены 30 многоэтажек, которые признали аварийными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент в городе насчитывается более 90 аварийных домов. Они были признаны таковыми после 2012 года. В этих многоэтажках проживают свыше 1,1 тысячи семей. Пока в областную программу попали только 38 зданий, которые подлежат сносу или реконструкции. Расселение будет проходить в семь этапов до сентября 2025 года.

- Всего ликвидируют 14,5 тысячи квадратных метров аварийного фонда и обеспечат нормальным жильем 450 семей. Сейчас идет третий этап, в рамках которого расселят 6 домов, - говорится в сообщении.

В рамках еще одной программы будут расселены жители аварийного дома по улице Фрунзе, 24а. Кроме того, расселяют дома, которые могут рухнуть, они находятся на Суворова, Города Волос, Катаева.

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Жителям предложат другое жилье.

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