В Ростове 12 спасателей тушили пожар на 100 квадратных метров

В Ростове вспыхнул пожар на 100 квадратных метров. Фото: соцсети

В Ростове загорелся мусорный жбан и огонь перекинулся на лежащие рядом покрышки.

Инцидент произошел сегодня, 18 августа, на проспекте Михаила Нагибина, неподалеку от "Роствертола". Внезапно загорелся мусорный жбан, огонь ветром перебросило на лежавшие вблизи покрышки. Пламя распространилось на 100 квадратных метров. Очевидцы вызвали к месту происшествия пожарных.

- Возгорание удалось потушить на площади 100 квадратных метров. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области..

В тушении пожара участвовали 12 спасателей на трех спецмашинах.

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