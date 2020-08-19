На коронавирусный госпиталь в больнице №20 потратят еще 51 миллион рублей

В Ростове на 51 миллион докупят оборудование в ковидный госпиталь Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове дооснастят ковидный госпиталь еще на 51 миллион рублей.

Новое оборудование будет закуплено в городскую больницу № 20. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. О выделении средств распорядился губернатор Ростовской области Василий Голубев. Для госпиталя будут закуплены 11 аппаратов ИВЛ, а также 37 аппаратов неинвазивной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.

На данный момент для больных с коронавирусом в семиэтажном главном клиническом корпусе больницы подготовлено 300 койко-мест. А еще 200 мест выделены для больных с подозрением на COVID-19, имеющих рентгенологические признаки коронавирусной пневмонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону открыли еще один госпиталь для больных коронавирусом.

Теперь пациентов будут доставлять еще и в горбольницу № 20 на Западном.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!