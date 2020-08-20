В Ростове разыскивают трех подозреваемых в грабеже

В Ростове разыскивают трех парней, подозреваемых в грабеже Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростове полиция ведет поиски трех местных жителей, подозреваемых в грабеже.

Со слов потерпевшего, каждому из предполагаемых грабителей от 20 до 25 лет. На момент преступления первый был одет в белую майку, черные шорты и белые кроссовки. Рост его около 185-190 сантиметров, а также у него темные волосы. Второй ростом 170-175, а во время совершения был одет в серую майку, бриджи и черные кроссовки. А третий был темноволосый с голым торсом, обут в белые кроссовки, а на спине черный рюкзак. Рост последнего злоумышленника около 175-180 сантиметров.

- Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщите по телефонам: 8(928)903-33-40, 8(960)444-39-74, 8(863)249-29-20, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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