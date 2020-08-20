В Ростовской области двое подростков напали на полицейского

В Ростовской области двое подростков избили полицейского Фото: "КП" Архив

В Новочеркасске поймали двух подростков, подозреваемых в нападении на полицейского.

В ходе следствия стало известно, что в июле 2020 года двое 16-летних парней распивали спиртные напитки в одном из дворов и разговаривали матом. К ним подошел участковый и потребовал прекратить безобразие, но они набросились на правоохранителя и нанесли ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. Тут же к месту происшествия подъехала полиция и парней удалось задержать на месте преступления.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

- В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове поймали напавшего на полицейского рецидивиста.

Злоумышленник скрылся с места преступления.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!