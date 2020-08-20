В Ростове бомж в пьяном угаре зарезал своего приятеля

В Ростове пьяный бомж зарезал своего приятеля Фото: "КП" Архив

В Ростове злоумышленник зарезал своего собутыльника.

Следователям удалось выяснить, что 18 августа 38-летний бомж распивал спиртные напитки вместе со своим 31-летним приятелем на улице Проселочной. В какой-то момент между ними разгорелась ссора, в результате которой злоумышленник достал нож и ударил своего знакомого в грудь и шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

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