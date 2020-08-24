В Ростовской области срок получили организатор и пособник заказного убийства

В Ростовской области осудили организатора и пособника заказного убийства Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области за организацию заказного убийства осудили двух местных жителей.

Инцидент произошел в Белокалитвинском районе. Один из дончан организовал убийство своего знакомого. По его словам, совершил он это «на почве личных неприязненных отношений, а также в целях передела сфер влияния в бизнесе». Вместе со своим пособником они передали исполнителю огнестрельный пистолет и 100 тысяч рублей в виде аванса и всю информацию о потерпевшем.

- Подсудимые признаны виновными по ряду преступлений. Суд назначил организатору убийства наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, пособнику - 13 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в следственном комитете Ростовской области.

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