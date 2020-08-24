В Ростове из-за ДТП перевернулась иномарка

В Ростове столкнулись две иномарки: одна перевернулась
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В донской столице произошло ДТП с участием двух иномарок.
Авария случилась сегодня, 24 августа, около полудня в Первомайском районе города на пересечении проспекта 20-летия Октября и улицы Можайской. По предварительным данным, водитель на иномарке Ford Fusion переезжал перекресток и не уступил дорогу автомобилю Nissan Kube. В результате этого произошло столкновение. От сильного удара одну из иномарок отбросило в сторону и перевернуло.
- В результате ДТП никто из друзей не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды. - Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.
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