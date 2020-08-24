В донской столице пьяный дебошир напал на полицейского

В Ростове дебошир погрыз полицейского Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростове пьяный местный житель напал на полицейского.

Мужчина сильно выпил дома, а его супруга испугалась неадекватного поведения мужа и вызвала правоохранителей. Но мужчина отказался сдаться полицейским, как только его схватили и повели в патрульную машину, он схватил нож, а затем укусил за руку стража порядка и вывихнул ему палец.

Но сотрудники полиции все же смогли скрутить дебошира и отвезти его в участок. В отношении нарушителя порядка было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит накзание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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