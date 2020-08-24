Жители донской столицы пожаловались на улицу Извилистую

В Ростове местные автомобилисты пожаловались на улицу Извилистую Фото: "КП" Архив

Ростовские автомобилисты рассказали о жуткой дороге на улице Извилистой.

Первое, что не устраивает водителей, это то, что эта улица имеет множество поворотов. А также жители пожаловались на то, во что дорога превращается во время дождей.

- Любой водитель согласится, что лучше два раза попасть в пробку на Малиновского, чем один раз заехать на Извилистую. Еще оказалось, что в сильный дождь район топит до первого этажа, - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по этому поводу.

«Эту улицу проектировал сам Сатана… А кто-то там осознанно еще и жилье покупал», «Сказки рассказываете, район как район. Есть стадион хороший, церковь. А то, что все объезжают здесь пробки, так это их проблемы. Район устраивает полностью. А по поводу топит, так это пару домов в низине», - разошлись во мнениях пользователи.

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