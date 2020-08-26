Собаки, кошки и вороны: ростовчанка развела в коммунальной квартире зверинец

В Ростове местная жительница развела зверинец в коммунальной квартире. Фото: управление ветиринарии

В донской столице местная жительница развела зверинец в коммунальной квартире. Владельцы других комнат оказались крайне недовольны подобным соседством. Об этом сообщили в управлении ветеринарии региона.

Проведенная проверка выявила, что квартира состоит из восьми комнат, в двух из которых проживает владелица домашнего зверинца. Собственники других комнат обратили внимание проверяющих на то, что животные постоянно шумят и бегают по коридорам, нельзя пройти на кухню и в ванную комнату, так как там на цепь сажают собак, а рядом с душевой установлена клетка с вороном.

- Ветеринарные специалисты нашли подтверждение фактам, описанным в обращениях. Животные действительно содержатся в местах общего пользования, и это нарушает права и законные интересы других жителей коммунальной квартиры, - говорится в сообщении.

Кроме того, владелица зверинца заявила, что не может предоставить документы, подтверждающие проведение вакцинации собак и кошек против бешенства, обработок животных против эктопаразитов и дегельминтизации, исследования птиц на орнитоз. Именно поэтому ей выдали предостережение о недопустимости нарушения закона об ответственном обращении с животными. Все документы с проверки передали в органы Роспотребнадзора и районную администрацию, данные об отсутствии вакцинаций у животных - в Россельхознадзор.

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