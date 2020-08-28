Маленький ребенок всю ночь просидел рядом с трупом женщины

В Ростове выясняют подробности смерти местной жительницы, около которой всю ночь просидел ребенок Фото: "КП" Архив

Донские следователи начали проверку по факту смерти местной жительницы, около которой всю ночь просидел малолетний ребенок.

О погибшей прямо на улице женщине рассказали вечером во вторник ростовчане в одном из городских пабликов соцсети. По сведениям очевидцев, местная жительница скончалась возле Гремучего родника. Труп был обнаружен в среду утром, а рядом с мертвой ростовчанкой покорно сидел маленький ребенок.

Очевидцы предположили, что женщина скончалась от передозировки наркотиками, но вколола она их себе сама или кто-то таким способом убил ее, остается неизвестным. К месту происшествия приехали родные погибшей и забрали ребенка. Семью своей родственницы они охарактеризовали, как благополучную.

- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает источник в правоохранительных органах портала RostovGazeta.

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Тело пролежало на одной из главных улиц весь день.

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