Огромные горы мусора на кладбище вызвали негодование ростовчанки

Мусор на Северном кладбище привел в негодование ростовчанку. Фото: соцсети

Вернувшись с Северного кладбища, ростовчанка опубликовала гневный пост в одном из городских пабликов соцсети.

Девушка рассказала, что первое, что ей бросилось в глаза, это огромные горы мусора возле могил и вдоль дороги. Местная жительница отметила, что от такого безобразия у нее на глаза наворачиваются слезы.

- Я понимаю, что в период карантина людей не пускали, сейчас же там просто ужас, что творится. Особенно на отдаленных участках. Люди чистят у своих могилок и бросают у дороги! Куча растянулась на пол дороги, - написала ростовчанка.

Также девушка попросила посетителей хотя бы элементарно убирать за собой.

«Автор, а куда бросать? Мусор надо бросать возле дороги, а сотрудники кладбища должны ездить и убирать. Хуже, когда бросают мусор в центре участков могил, куда даже не могут заехать и убрать. Другой вопрос, что никто это не вывозит», - ответил на гневный пост один из комментаторов.

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