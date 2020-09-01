Двое погибли, трое пострадали: около ростовского аэропорта произошло ДТП

В Ростове около аэропорта произошло смертельное ДТП
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовской области произошло смертельное ДТП.
Авария случалась сегодня, 1 сентября, около шести часов утра на 11-м километре подъезда к аэропорту. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались два пассажира. Сам водитель и еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы медиками прибывшей скорой помощи.
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