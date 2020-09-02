В Ростовской области столкнулись две иномарки

В Ростовской области произошла авария с участием двух иномарок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадал водитель одной из иномарок.

Авария случилась вчера, 1 сентября, в Октябрьском районе, в поселке Каменоломни около девяти часов вечера. Две иномарки не смогли разъехаться в переулке Садовом в районе дома № 17а. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Infinity не уступил дорогу иномарке Renault Logan под управлением 42-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

От удара обе машины получили сильные механические повреждения. Водитель французской иномарки получил травмы при столкновении и был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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