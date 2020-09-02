В Ростове-на-Дону на Западном едва потушили мусорный полигон

В Ростове потушили мусорный полигон. Фото: городская администрация
В донской столице огнеборцы с трудом потушили пожар на мусором полигоне.
Возгорание произошло в микрорайоне Левенцовский. Опытным пожарным удалось полностью ликвидировать все очаги тления и задымления на площадке временного накопления отходов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В таких случаях единственным подходящим способом для борьбы с возгораниями и задымлениями является пересыпка грунта, которого потребовалось 3,5 тонны для полной ликвидации очагов. Известно, что привлекалось десять единиц специализированной техники.
Причина возгорания пока остается неизвестной и ее теперь предстоит установить специалистам.
В администрации города Ростова-на-Дону уточнили, что площадка временного накопления в настоящее время не действует. Но несмотря на это, она не брошена и находится под наблюдением.
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По официальным данным, сто человек эвакуированы, а площадь объятой огнем территории выросла до 170 гектаров.
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