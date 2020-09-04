"Дети практически не передают вирус взрослым": Глава Роспотребнадзора рассказала о коронавирусе

Дети редко передают коронавирус взрослым Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые по всему миру пришли к умозаключению о том, что коронавирус в крайне редких случаях передается от ребенка к взрослому. Об этом сообщила в пятницу, 4 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- И наши ученые, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым, - сказала она на встрече с медицинскими работниками Ростовской области, комментируя начало нового учебного года в России.

Речь зашла об этом, потому что многие родители школьников встревожились, как бы их чадо, само того не зная, не принесло в дом опасную инфекцию. Особенно заволновались те, у кого дома - пожилые люди.

Напомним, что с 1 сентября все донские школы заработали в штатном режиме. Но ученикам и преподавателям необходимо строго соблюдать предписания регионального Роспотребнадзора по противодействию распространения covid-19.

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