В перестрелке в Ростовской области пострадали три человека

В Ростовской области произошла перестрелка Фото: "КП" Архив

В Ростовской области минувшей ночью завязалась перестрелка.

Инцидент произошел в кафе в селе Багаевка. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, около заведения несколько мужчин затеяли драку. Через некоторое время один из них достал пистолет и стал стрелять в разные стороны. Также, свидетели произошедшего уверяют, что между двумя компаниями развязался спор, а что стало причиной непосредственно потасовки, так и остается неизвестным.

В результате произошедшей перестрелки пострадали три человека. Они с ранениями были госпитализированы приехавшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

- В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, - сообщает источник в правоохранительных органах.

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