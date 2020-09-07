На самой непроезжей в стране улице сделают ремонт

В Ростове отремонтируют самую непроезжую улицу страны Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону проведут ремонт улицы Алагирской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что именно эта улица прославилась на всю страну из-за ям. В рамках "Дорожной инспекции - 2019" активисты провели проверку состояния дорог. И тогда ростовская улица Алагирская была признана самой непроезжей в стране.

- Эту ситуацию обсудили с губернатором Василием Голубевым. Он поручил отремонтировать дорогу, - говорится в сообщении.

Ремонтные работы там начали еще весной. И, по словам подрядчика, объект оказался крайне сложным. Рабочие в этом месте уже дважды переделали основание дороги. Сейчас рабочие занимаются укладкой нижнего слоя асфальта, все работы завершатся через неделю.

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Ремонт трех из них уже начался.

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