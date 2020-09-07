В центре Ростова легковушка протаранила автобус

В центре Ростова столкнулись легковушка и автобус. Фото: соцсети

В центре Ростова-на-Дону случилась авария с участием легковушки и общественного транспорта.

Инцидент произошел сегодня, 7 сентября, вечером на перекрестке переулка Газетного и улицы Темерницкой. По предварительным данным, водитель иномарки Skoda не уступил дорогу автобусу №1, который следовал по маршруту "Центральный рынок - Висаитова". В результате этого произошло столкновение. От удара оба транспортных средства получили сильные механические повреждение.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все остоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

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По словам очевидцев, водитель двухколесного транспорта летел на огромной скорости.

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