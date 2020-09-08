От аллергии страдают тысячи жителей дона. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Когда отцветает амброзия: в Ростовской области из-за пыльцы сорняка страдают аллергики. В Ростовской области продолжает цвести и пахнуть всем знакомое растение, пыльца которой заставляет чихать тысячи жителей региона. Дон - излюбленное место для роста амброзии. Открытое поле, жаркое южное солнце и все прелести засушливого климата дают почву для захвата растением огромных территорий.

Многие аллергики признаются, что в последний месяц лета в Ростовской области было очень мало дождей. Из-за этого ситуация ухудшилась.

- В августе и сентябре выпало очень мало осадков, поэтому ветер с полей отлично гоняет пыльцу. С городских окрестностей она летит на многие километры, распространяется повсюду, - говорит Иван.

Тем, кто страдает аллергией, прятаться некуда. Не спасет даже поездка на море, так как она растет даже на побережье. Что касается Ростовской области, то специалисты признаются, что чаще всего амброзия встречается в донской столице и близлежащих городах, таких как Батайск, Таганрог и Аксай.

Возникает вопрос, когда же амброзия умерит свой пыл? Известно, что восходит она в мае и июне. Самый расцвет - это июль и начала августа. Цветение продолжается вплоть до октября месяца. Однако в последние несколько лет климат изменился, сезоны сдвинулись, поэтому неприятная пыльца может остаться в регионе до ноября.

Мы уже писали о том, почему борьба с амброзией малоэффективна. Специалист в этой области рассказал, что все тяжбы по ее уничтожению лежат на плечах всех жителей, а не только специалистов профильных ведомств.

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