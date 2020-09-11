Каждый день донские предприятия производят 315 тонн дезинфекторов

В Ростовской области в сутки производится 315 тонн дезинфекторов. Фото: правительство РО

Каждый день в Ростовской области на специализированных предприятиях на свет выходит 315 тонн дезинфицирующих средств. Об этом сообщил заместитель губернатора – министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.

- Сегодня на контроле минпромэнерго региона 11 организаций, занимающихся производством дезинфицирующих средств. За последние полгода объем производства увеличился в 4,5 раза. Только в августе донскими компаниями было произведено более 7,8 тысячи тонн, - рассказал заместитель главы области.

В списке наименований указано более 50 позиций. В это число входят порошок без запаха для стерилизации и дезинфекции поверхностей, антибактериальные салфетки, гели, спреи, средства дезинфекции помещений с хлором и без, антисептическое жидкое мыло и многое другое

- Министерство промышленности и энергетики Ростовской области оказывает содействие предприятиям, производящим дезинфицирующие средства на территории региона, - отметил Игорь Сорокин.

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Предприятие выпускает более 60 наименований товаров.

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