Бабье лето отменяется: как погода ожидает ростовчан на выходных

Погода в Ростове-на-Дону. Фото: Алексей ФОКИН

На выходных в Ростове-на-Дону резко упадет температура воздуха. Осень наступает, но жаркое южное солнце еще покажет свою силу. Похолодание ожидается в темное время суток, но днем все также будет жарко. Прогноз сообщили в донском гидрометцентре.

Так завтра, 12 сентября, в городе ожидается ясная погода, без осадков. Днем воздух прогреется до привычных +30 градусов. Однако, при наступлении темноты, резко похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 7 метров в секунду.

На следующий день, в воскресенье, 13 сентября, столбики термометров покажут +30 - днем и +13 - ночью. Небо будет ясным, дождей не ожидается. Скорость ветра не изменится.

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