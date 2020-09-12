Достаточно неосторожной искры: жителей Дона предупредили об угрозе новых пожаров

В начале сентября крупный пожар охватил четыре района Ростовской области. Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

Начало осени в Ростовской области выдалось сухим и жарким, что может привести к возникновению новых ландшафтных и лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в период с 13 по 15 сентября на всей территории донского региона ожидается чрезвычайная пожароопасность самого высокого класса – пятого.

Такая угроза сохраняется также и на территории Ростова-на-Дону, пояснили в ведомстве.

Чтобы полностью исключить факторы риска, спасатели напомнили жителям области, что в указанный период времени строго запрещено выжигать сухую растительность и мусор. Также нельзя разводить костры и неосмотрительно выбрасывать непотушенные сигареты.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения пожара вызвать помощь можно по телефону 112, а также 01 со стационарного и 101 с мобильного телефона.

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