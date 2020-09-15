На озеленение восьми районов Ростова уйдет почти 100 миллионов рублей

В Ростове пройдет озеленение всех восьми районов города Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который возьмет на себя планировку ландшафта в городе.

Тендер объявил ростовский Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Об этом сообщается на портале госзакупок. Согласно документации, стоимость этого контракта составляет 99,5 миллионов рублей.

Подрядчик, который будет выбран, должен будет до декабря 2022 года разработать схему размещения зеленых насаждений для каждого из восьми районов города. После этого ему предстоит высадить эти растения и обеспечить уход за ними. Гарантийный срок на зеленые насаждения составит три года, если в течение этого срока какое-то дерево погибнет, то за 15 дней исполнитель обязан его заменить.

В техзадании указано, что в перечень вошли 309 хвойных деревьев, 176 хвойных и 215 обычных кустарников, а также, 227 многолетних цветов - тюльпанов, флоксов и прочих. В городе высадят голубые ели, крымские сосны, сербские ели, черные сосны, сирень, спирею, розы, бирючину и другие растения.

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На данный момент уже высажено 500 деревьев.

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