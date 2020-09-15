В летнем кафе в центре Ростова произошло возгорание

В Ростове из-за задымления эвакуировали летнее кафе Фото: "КП" Архив

В центре донской столицы случился пожар.

Инцидент произошел вчера, 14 сентября, около половины восьмого вечера на пересечении проспекта Кировского и улицы Красноармейской. В летнем кафе киноцентра "Большой" зафиксировали возгорание. Сотрудники заведения вызвали к месту происшествия пожарных.

Приехавшие к месту происшествия огнеборцы обнаружили задымление в вытяжке на кухне. Открытого горения, к счастью, не было. Пожарные эвакуировали из заведения 30 человек и подали ствол на охлаждение вытяжки.

- На место выезжало три единицы техники и 13 человек личного состава. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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