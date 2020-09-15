"Самая лучшая грудь и фигура!": роскошными формами порадовала подписчиков Полина Диброва

Полина Диброва устроила вечеринку. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка Полина Диброва устроила встречу своего клуба в формате фильма "Стиляги".

Девушка подобрала себе весьма эффектный образ. Модель купила платье в горошек, фасон которого, был невероятно популярен во времена существования стиляг. Но, что больше всего порадовало мужскую половину подписчиков Полины, так это глубочайшее декольте, которое помогло подчеркнуть выдающиеся пышные формы красотки.

Фотографиями с вечеринки девушка поделилась в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. В своем посте она поблагодарила всех, кто помог устроить ей это мероприятие. Подписчики тоже не смогли удержаться и прокомментировали образ супруги известного телеведущего.

"Красотка", "Какие красивые пирожочки", "Супер-красотка", "Потрясающий вечер и хозяйка праздника", "Сочная красуня", "Жгучий образ", "Ты бомбическая!", "Самая лучшая грудь и фигура", - поделились мнением подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка Полина Диброва рассказала о собственном обжорстве.

"Роль прожорливой собачки - моя".

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!