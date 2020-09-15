О потребительстве на любовном фронте поразмышляла Виктория Лопырева

Ростовчанка Виктория Лопырева высказалась о любви и счастье. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовская модель Виктория Лопырева рассказала о том, как быть счастливой в семейной жизни.

Девушка считает, что в любви необходимо не только ждать того, что твой партнер будет о тебе заботиться, но и заботится о своем избраннике самой. Ростовчанка полностью уверена, что получишь ровно то, что отдашь. Кроме того, Виктория обратилась к своим подписчикам с просьбой по отношению друг к другу прямо высказывать свои желания.

- Нельзя потреблять счастье, если ты его не производишь! - высказалась ростовчанка.

Подписчики не смогли остаться равнодушными к словам модели.

"Мой кумир", "Хорошие слова", "Мудрые слова красивой мудрой женщины", "Вам обязательно нужно собрать курс для женщин", "У вас хочется учиться всему", - высказались поклонники ростовчанки.

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