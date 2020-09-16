Игры с огнем закончились: в Ростовской области детям запретили продавать зажигалки

В Ростовской области запретили продавать зажигалки детям Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области приняли закон о запрете на продажу зажигалок и баллончиков для их заправки детям. Такое решение было принято на заседании Законодательного собрания региона, которое состоялось вчера,15 сентября.

- За розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, в качестве административного наказания установлен административный штраф: для граждан - в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, - сообщили в правительстве Ростовской области.

По мнению властей, такая мера поможет прекратить один из видов подростковой токсикомании - сниффинг. Стоит отметить, что до этого какого-либо правового регулирования отношений в сфере оборота товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, не существовало.

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