Сексуальная ростовчанка Татьяна Котова предстала в бикини перед подписчиками

В соблазнительно м бикини сфотографировалась ростовчанка Татьяна Котова. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Певица из Ростова Татьяна Котова поделилась со своими подписчиками впечатлениями от отдыха на море и элегантным фото в купальнике.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм красотка выложила фото, на котором она запечатлена на носу белоснежного круизного судна. На надето такого же цвета бикини, а плечи от палящего солнца прикрывает голубая рубашка. Девушка под фото написала, что очень рада тому, что успела ухватить кусочек моря в это непростое пандемийное время.

- Читаю новости и в шоке от того, что на некоторых пляжах уже даже ввели масочный режим. Израиль закрыли на строгий карантин, в Стамбуле по прилету просят сдать тест и якобы сажают в обсерватор. В Дубаи надо уже лететь со свежим тестом. В общем обстановка накаляется... - написала Татьяна.

Подписчики девушки оценили ее элегантный и в то же время сексуальный внешний вид.

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