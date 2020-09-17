В Ростове ярким пламенем вспыхнула шиномонтажка

В Ростове сгорела шиномонтажная мастерская Фото: "КП" Архив

В донской столице по неизвестной причине загорелась одна из шиномонтажных мастерских.

Инцидент произошел сегодня, 17 сентября, около четырех часов вечера на улице Вятской , в доме №67б. Очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено почти 100 квадратных метров.

- В тушении пожара принимали участие 18 человек личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в течение получаса. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам. Сведения о пострадавших в настоящее время еще не поступали.

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В результате возгорания на площади в 900 квадратных метров, были уничтожены десятки торговых павильонов.

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