Названа предварительная причина крупного пожара на рынке в Шахтах

Последствия пожара в Шахтах. Фото: МЧС

Накануне в Шахтах Ростовской области произошел крупный пожар на центральном рынке. По данным регионального МЧС, с огнем в течение несколько часов боролись десятки спасателей. В течение нескольких минут пламя распространилось на 900 квадратных метров. Владельцы павильонов пытались спасти товар, отчаянно бросаясь в самое пекло.

По официальной информации, пожару был присвоен самый высокий ранг сложности - 3-й. Как сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Виталий Максимкин, тушение осложняли газовые баллоны, которые взрывались от высоких температур. Ко всему прочему на рынке продавали краску, что тоже повлияло на стремительное распространение огня.

К вечеру с огнем удалось справится. Предварительная причина пожара, по данным МЧС, - короткое замыкание электропроводки в одном из торговых ларьков. На данный момент спасатели устраняют последствия бедствия, а владельцы магазинов считают убытки.

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