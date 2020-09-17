В Ростове сгорели сразу два автомобиля

В Ростове сгорели две машины. Фото: ГУ МЧС
В донской столице случился пожар, который уничтожил сразу два автомобиля.
Инцидент произошел вчера, 16 сентября, днем в микрорайоне Военвед на улице Таганрогской. По словам очевидцев, по неизвестной причине ярким пламенем вспыхнули ГАЗ-21029 и иномарка Nissan. Стоит отметить, что оба автомобиля выгорели дотла. К моменту приезда огнеборцев пламя распространилось на восемь квадратных метров.
Свидетели произошедшего предположили, что возгорание могло произойти как из-за короткого замыкания, так и вследствие поджога. Но истинную причину пожар теперь смогут выяснить только специалисты.
- В тушении пожара принимали участие пять человек личного состава и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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Пламя охватило 100 квадратных метров.
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