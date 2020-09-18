В Таганроге при пожаре пострадал пожилой мужчина

В Ростове мужчина пострадал при пожаре в квартире. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области вспыхнул пожар в многоэтажке.

Инцидент произошел вчера, 17 сентября, около десяти часов утра на Мариупольском шосе в городе Таганроге. Возгорание произошло в одной из квартир в девятиэтажном жилом здании. Почуявшие запах дыма соседи незамедлительно вызвали пожарных. К моменту приезда огнеборцев огнем был охвачен всего один квадратный метр помещения.

Локализовать пожар удалось в считанные минуты. Полностью пламя было ликвидировано в 10:11. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. При пожаре пострадал 57-летний мужчина, он отравился продуктами горения. Он был госпитализирован медиками скорой помощи, приехавшими к месту происшествия.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 7 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Истинная причина пожара пока неизвестна.

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