В Ростовской области пожарным удалось потушить крупный ландшафтный пожар

В Ростовской области пожарные потушили масштабный ландшафтный пожар Фото: "КП" Архив

В Ростовской области загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС донского региона.

Инцидент произошел вчера, 17 сентября, вечером в городе Каменске-Шахтинском в микрорайоне Шахтерский. По предварительным данным, загорелась сухая трава. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 200 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось лишь к десяти часам вечера. К счастью, угрозы жилым домам не было. К тушению были привлечены несколько пожарных расчетов.

В настоящее время причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам. Также стоит отметить, что отсутствует информация о пострадавших и погибших, остается надеяться, что жертв при этом ЧП не было.

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В тушении пожара участвовали 20 человек.

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