Обнаженная ростовчанка шокировала ожидающих транспорт местных жителей

В Ростове голая девушка ожидала транспорт на остановке. Фото: соцсети

Сегодняшнее утро для жителей Западного микрорайона выдалось весьма необычным.

Горожане вышедшие ожидать транспорт на остановку "проспект Стачки" были крайне шокированы внешним видом одной из попутчиц. Несмотря на то, что утром столбики термометра показывали не выше +10 градусов, девушка стояла на улице практически голая. На ней были только тоненькие трусики стринги. Кто-то из проходящих мимо ростовчан сфотографировал странную горожанку и опубликовал снимки в одном из городских пабликов соцсети.

- Сегодня с утра на Стачки, 225 было жарко, - написал автор поста.

Пользователи тоже не смогли остаться равнодушными и прокомментировали происходящее. Кто-то посчитал, что девушка просто в состоянии наркотического опьянения, другие же решили, что ее надо пожалеть, возможно, ее просто кто-то выгнал из дома.

«Это под солями, они часто раздеваются, приход такой», «Всякие обстоятельства бывают. Может выгнали», «Больной человек, алкашка, наркоманка или хуже, не видно! Здоровый человек голый по улице не ходит», - написали горожане.

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На поведение «нудиста» пожаловались горожане.

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