Душит по ночам и пугает ребенка: ростовчане из-за барабашки потеряли сон в новой квартире

В Ростове семья не может поладить с барабашкой в квартире Фото: "КП" Архив

Молодая семья из Ростова приобрела новую квартиру, казалось бы, такое событие должно быть радостным, но не тут-то было. О своих невзгодах горожане рассказали в одном из городских пабликов соцсети.

После переезда ростовчане потеряли покой и не только по ночам, но и в дневное время суток. По словам новоселов в одной из комнат обитает некая сущность и никому не удается найти с ней общий язык. Сначала в этой комнате спал маленький ребенок, который будил родителей по ночам истошными криками. Когда же испуганные отец и мать вбегали в комнату, малыш указывал под потолок одного из углов и вопил нечеловеческим голосом. В другой комнате ребенок спал, но тоже беспокойно.

Потом мать решила сама проверить, что же такого происходит по ночам в этой "проклятой" комнате. Пару ночей, которые она там провела, девушка чувствовала, что ее во сне кто-то душит, когда же она просыпалась все возвращалось на круги своя, но только стоило ей опять уснуть, как история повторялась.

Жильцы также рассказывают что даже кот не может находиться в этой комнате, вздыбливает шерсть и шипит на этот страшный угол. Кроме того, семья заметила, что ребенок у них стал чаще болеть, а сама пара постоянно ругается в пух и прах, чего раньше они за собой не замечали. Они прошлись по соседям и спросили, что необычного еще происходило в этой квартире и выяснили интересные подробности.

- Соседка говорит, что в этой хате жильцы меняются раз в год-полтора, никто долго не задерживается и все ссорятся в тяжелой форме всегда, часто доходит до мордобоя между супругами, которые с виду не похожи, как правило, на быдло... - написала девушка.

Семья находится в состоянии ужаса и не знает, что делать. Они просто не знают чего ожидать от следующего дня.

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Аномальное явление под именем Затан терроризирует жителей квартиры: не разрешает приводить в гости "чужих", склоняет хозяев к алкоголизму и отправлять "гадости" на телефон.

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