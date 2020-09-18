В Северном микрорайоне Ростова появится новая парковка

В Ростове появится еще одна парковка
Фото: "КП" Архив
Городская администрация выставила на торги земельный участок.
Площадь его составляет 0,3 гектара. Он находится вблизи бульвара Комарова, в створе улицы Стартовой и северо-восточнее балки «Темерник». На сайте мэрии опубликована более подробная информация об аукционе.
Согласно обнародованной документации, выделенный участок отведен под размещение плоскостной парковки - одноуровневой площадки с разметкой. Власти запланировали провести аукцион 19 октября. Заявки на участие будут приниматься до 17 сентября включительно.
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