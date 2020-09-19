От истоков к современности: известная художница поздравила Ростов с Днем города песочной анимацией

Песком она показала главные события Ростова-на-Дону. Фото: соц. сети

Сегодня, 19 сентября, свой день рождения отмечает Ростов-на-Дону. Донской столице исполнился 271 год со дня основания. С тех пор город изменился до неузнаваемости: от первых деревянных домов до монолитных строений и широких проспектов. Со временем Ростов стал центром южных земель нашей страны. Здесь, как всегда говорили, открываются ворота на Кавказ. Необъятная степь, плодородные почвы и донское гостеприимство стали визитной карточкой города.

Сегодня, в честь знаменательного праздника, политики и знаменитости поздравляют Ростов-на-Дону. Кто-то высказывается в социальных сетях, другие общаются с местными жителями напрямую, отмечают праздники вместе с людьми. Но известная художница Ксения Симонова решил выразить любовь к городу по-другому. Она сделала то, чем занимается профессионально, а именно песочной анимацией.

На песке девушка, победительница многих шоу и проектов, показала историю донской столицы. От самых истоков до сегодняшнего дня она с помощью песка и рук буквально нарисовала самые главные события города.

Вот на корабле по Азовского морю на донскую землю прибывает Петр Великий. Затем строится первый православный собор города, а чуть позже появляются простые, деревянные домики. Время бежит - сыпется песок, мы видим, как медленно, но уверенно, появляются широкие улицы и каменные строения. Жизнь кипит, люди обживают город, на прочные рельсы становится торговля, ремесло. А вот, как гром среди ясного неба, наступает Великая Отечественная войны…

Ксения Симонова - художница с мировым именем. Она выступала на многих шоу, как в нашей стране, так и заграницей.