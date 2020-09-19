В Ростовской области снова тушили природный пожар

Огонь бушевал около населенного пункта. Фото: МЧС по РО

Сегодня в Ростовской области снова пытались справиться с масштабным пожаром. На этот раз пламя появилось на территории Белокалитвинского района. Как сообщили в региональном МЧС, загорание обнаружили днем.

По официальным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. ЧП произошло в хуторе Богураев. Горела сухая растительность вблизи населенного пункта. На ликвидацию огня отправились восемь спасателей на двух машинах.

Локализовать огонь удалось только спустя несколько часов. Пламя было потушено к 17:00.

Напомним, прямо сейчас масштабный пожар полыхает в Волгодонске. Там загорелся полигон отходов. Столб густого дыма поднимается высоко в небо. Жители города чувствую едкий запах.