Вблизи Ростова снова полыхает ландшафтный пожар

Угрозы дальнейшего распространения нет.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
На окраине Ростова-на-Дону прямо сейчас идет горение сухой растительности. Огонь уже объял более 500 квадратных метров территории. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По официальным данным, возгорание началось сегодня днем на улице 1-я Луговая. Общая плошадь пожара - 600 квадратных метров. На месте работают 14 спасателей и четыре пожарные машины.
В ведомстве добавили, что какие-либо угрозы отсутствуют.
А тем временем в Красном Сулине произошла трагедия. Пожар в одном из многоквартирных домов унес жизнь ребенка. Пожарники буквально вытащили из пожара несколько человек.
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