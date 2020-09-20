Вблизи Ростова снова полыхает ландшафтный пожар

Угрозы дальнейшего распространения нет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На окраине Ростова-на-Дону прямо сейчас идет горение сухой растительности. Огонь уже объял более 500 квадратных метров территории. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По официальным данным, возгорание началось сегодня днем на улице 1-я Луговая. Общая плошадь пожара - 600 квадратных метров. На месте работают 14 спасателей и четыре пожарные машины.

В ведомстве добавили, что какие-либо угрозы отсутствуют.

А тем временем в Красном Сулине произошла трагедия. Пожар в одном из многоквартирных домов унес жизнь ребенка. Пожарники буквально вытащили из пожара несколько человек.

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