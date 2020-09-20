Появилось видео пожара с погибшей двухлетней девочкой

В квартире невозможно было дышать. Фото: соц. сети

Сегодня в Красном Сулине произошла трагедия. В одном из домов города случился пожар, в результате которого погибла двухлетняя девочка. Возраст ребенка уточнили в следственном комитете Ростовской области.

Тем временем, в социальных сетях появилось видео страшного пожара. На кадрах видно, как из окна квартиры, объятой пламенем, валит густой, черный дым. На месте работают спасатели. Они подогнали пожарную машину прямо к дому.

Напомним, возгорание случилось на первом этаже дома на улице 50 лет Октября. Когда на место прибыли спасатели, стало ясно: внутри квартиры находятся люди. Жильцы не смогли самостоятельно покинуть жилище. Сотрудники МЧС вытащили из огня пятерых и эвакуировали десять соседей.

Когда пламя было потушено, на месте обнаружили тело маленькой девочки. На данный момент устанавливаются все детали случившегося.

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